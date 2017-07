Rixe à Tunis-Carthage entre dirigeants de l’EST et de l’ESS à cause d’un joueur

Le recrutement de l’ancien joueur de l’Etoile sportive du Sahel, le camerounais Frank Kom, par son rival l’Espérance sportive de Tunis, n’a pas plu aux étoilés qui l’on qualifié de malhonnête. Le joueur en question a débarqué hier à l’aéroport Tunis-Carthage où il a été accueilli par de dirigeants des deux clubs pour tenter de se l’approprier. Une dispute a alors éclaté et a évolué en accrochage pour en venir aux mains devant le joueur médusé et ne croyant pas ses yeux.

Il a fallu l’intervention des services de sécurité pour calmer les esprits. Le joueur a été emmené au commissariat et a été empêché de sortir de l’aéroport, tant que le différend dont il est la cause n’est pas résolu. Finalement, c’est le joueur qui a tranché et a choisi l’Est avec qui il a déjà signé un contrat.