RUN FOR HEALTH une 3 édition prometteuse !

L’Association de la Citoyenneté des Jardins d’el Menzah 2 (L’ACJM 2) organise la troisième édition du MINI-MARATHON JARDINS D’EL MENZAH (RUN FOR HEALTH), qui se tiendra le dimanche 11 février 2018 à partir de 9h00 en face de la résidence SELMA (jardins d’el Menzah 2).

La participation est gratuite et ouverte à tous.

Au programme :

•Trois catégories de courses afin de faire plaisir à tous les participants avec en prime :

•Trophée Kids : de 6 à 10 ans (1 tour: 1,1 km).

•Trophée Junior : de 11 à 16 ans (2 tours: 2,2 km).

•Trophée Sénior : 17 ans et plus (5 tours : 5,5 km).

• Zumba

• DDG

Cette édition sera honorée par la présence du champion olympique « Mohamed Gamoudi » ,la championne du monde « Hebiba Ghribi » et l’ancien international « Khaled Mouelhi » .

Il est à rappeler que L’ACJM 2 est une association à but non lucratif qui vise à développer l’esprit de la Citoyenneté et à encourager les initiatives citoyennes. Ayant comme slogan « l’engagement citoyen », Cette association a été créé dans le but de consolider les valeurs de citoyenneté et de développer l’esprit de solidarité.

Le Président de l’association de la citoyenneté des jardins d’el Menzah 2

Communiqué de presse