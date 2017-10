Saida Garrach :  le président de la république est dans son rôle constitutionnel

Invité de La Matinale sur Shems FM, mercredi 25 octobre 2017, Saida Garrach, la porte-parole de la présidence de la République a commenté la ratification finale par le président de la République de la loi de réconciliation administrative.

Elle a expliqué que le président n’a fait qu’exercer ses prérogatives suite à l’incapacité de l’Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois. Garrach a précisé qu’il n’y a eu aucune infraction à la Constitution « nous avons la même loi que l’Allemagne et il n’y a eu de polémique que quand il s’agit du projet de loi administrative ».

Concernant la contestation de la loi, la porte-parole de la présidence de la République a demandé que les institutions de l’État et ses décisions soient respectées « ils ont contesté et utilisé tous les recours possibles contre ce projet de loi. Aujourd’hui ils n’ont plus qu’à gagner les élections pour changer la loi ».

Sur un autre plan, elle a fait savoir que les fonctionnaires ne veulent plus prendre aucune décision par peur de poursuites judiciaires « le budget du développement n’est pas utilisé dans les régions intérieures car plus personne ne veut prendre de décision par peur d’être accusé de copinage ou de corruption ».

Commentant les appels du Front Populaire pour des élections législatives et présidentielles anticipées, la porte-parole de la présidence de la République a fait savoir que ces appels reflètent les projets personnels de Hamma Hammami qui se résument à l'accès à la présidence de la République.

En réponse à la demande du bilan de santé du président de la République formulée par Mohamed Abbou, Saïda Garrache a qualifié ces propos d’irresponsables « le monde entier salut la capacité de Béji Caïd Essebsi à gérer les affaires de l’État ». Elle a ajouté qu’il désolant d’arriver à ce niveau où l’on ne critique plus la politique mais les aptitudes.