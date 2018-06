Salon automobile Thématique : Sayarti Village

La zone des Berges du Lac à Tunis s’apprête à accueillir un événement innovant au mois d’octobre prochain. Il s’agit d’un salon automobile thématique intitulé « Sayarti Village » organisé par le magazine spécialisé Sayarti.

« Il s’agit d’un concept de salon se présentant sous forme de village entièrement dédié à l’automobile et aux secteurs qui s’y rattachent dans lequel le visiteur pourra déambuler dans plusieurs espaces couverts et en plein-air » a expliqué Hédi Hamdi, directeur du magazine Sayarti et organisateur de l’événement.

Celui-ci est prévu pour se dérouler du 18 au 21 octobre prochains à l’espace des Congrès Tunis Arena en deux parties : deux premières journées professionnelles puis deux journées grand-public.

La thématique du salon tournera autour des véhicules SUV, Crossover, 4x4 et pick-up, « des segments en pleine croissance appelés à évoluer pour répondre à des besoins exprimés par des catégories sociaux professionnelles précises mais aussi pour des activités de loisirs de plein-air » a ajouté l’organisateur.

Au cours des deux journées professionnelles, plusieurs conférences et événements d’actualité seront organisés. Lors de la première journée par exemple, une table ronde réunira les concessionnaires automobiles avec la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) sur le thème « « Quelles attentes en matière de véhicules de transport pour les agences de voyages ? ».

Autre exemple, la communauté des chasseurs sera associée à un événement qui se déroulera sur place avec également une conférence thématique le deuxième jour.

Durant les journées grand-public, plusieurs animations seront mises en place pour enrichir l’événement et notamment des démonstrations de franchissements en 4X4.

« L’objectif est de créer de la valeur ajoutée à un événement qui ne se limitera pas uniquement à l’exposition statiques de voitures mais à créer des opportunités de networking et de valorisation du secteur » a encore ajouté M. Hamdi.

Parmi les exposants, on prévoit la participation de grandes marques automobiles mais également des opérateurs dans des secteurs étroitement liés tels que les pétroliers, les compagnies d’assurance, les établissements financiers (banques et sociétés de Leasing), les composants automobiles (batteries, pneumatiques, filtration…) ou encore les sociétés de services (GPS, assistance, remorquage, entretien…).

Sayarti est un bi-média paraissant un mois sur deux en format magazine et présent également sur Internet à travers un contenu totalement différent de la version papier et axé sur l’actualité chaude du secteur. Une fois par an est également publié « Le Guide du Tunisien au volant », un document recensant les principaux acteurs du secteur automobile en Tunisie, comprenant également un ensemble d’informations pratiques dédiées notamment aux automobilistes.

A travers l’organisation de ce salon, Sayarti étend son périmètre d’activité afin de se démarquer à travers une signature et un positionnement qui allient subtilement journalisme spécialisé et communication d’entreprises.