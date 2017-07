Sami El Fehri a-t-il quitté le pays de peur d’être arrêté ?

Le patron de la chaine « El Hiwar Ettounsi », Sami El Fehri se trouve depuis plus de trois semaines à l’étranger. Il a séché la dernière audience du 6 juillet courant se contentant de faire parvenir au traibunal un certificat médical fourni par un médecin français, parait-il.

El Fehri dont le procès a été reporté plusieurs fois et dure depuis 2011, aurait craint d’être arrêté. Déjà le 12 juin dernier, il a publié dans sa page Facebook, après le report de l’audience, au cours duquel il a comparu devant le tribunal, il a dénoncé sur sa page Facebook, ce report pour la énième fois. Il a écrit, « je ne suis ni paranoïaque ni adepte de la théorie de complot, mais je pense que cette fois-ci on va bien m’arracher la gueule pendant que tout le monde partira en vacances et que les médias seront en veilleuse. »

Il est à rappeler que Sami El Fehri est poursuivi devant la justice sur fond de l’affaire intentée à l’encontre de la boite de production Cactus Prod par l’Etablissement de la Télévision Tunisienne pour détournement de fonds. Cinq anciens PDG sont à leur tour poursuivis dans la même affaire et ils sont encore interdits de voyage alors que lui a bénéficié de la levée de cette interdiction.