Santé du président : sa journée de travail racontée par un ancien collaborateur

La polémique enfle à propos d l’état de santé du président de la république Béji Caid Essebsi. La porte-parole de la présidence Saida Garrach est montée en première ligne pour démentir les rumeurs sur les capacités physiques du chef de l’état à assumer ses hautes fonctions. Pour preuves, a-t-elle expliqué « les activités journalières du Président de la République sont couvertes et diffusées sur tous les médias et sur la page officielle de la Présidence en photos et vidéos ». Son gendre, le cardiologue Moez Belkhodja, qui est, par ailleurs, son médecin particulier, ne le lâche pas d’une semelle. Il est suivi à Paris par le docteur Philippe Bouchard, l’un des meilleurs endocrinologues de la place.

L’un de ses anciens collaborateurs, Boulbaba Gazbar a, dans un statut publié sur sa page Facebook, évoqué la journée de travail de son « ami » Béji Caid Essebsi dont il était « très proche ». Afin de se ménager, il travaille le matin et prend le temps de se reposer l’après-midi. Il est matinal et « se réveille à 4h00 du matin », écrit-il. Sa journée de travail est bien organisée comme un papier de musique. Après avoir pris son petit déjeuner, il lit les journaux puis se dirige vers son bureau à quelque 200 mètres de ses appartements privés. A 8h00 il reçoit son directeur de cabinet Slim Azzabi pour voir avec lui l’agenda de la journée et les missives qui parviennent de l’intérieur et de l’extérieur du pays. Puis il reçoit son chef du protocole et ses conseillers, selon l’importance du sujet. Entre 9h00 et 12h00, il reçoit les personnalités nationales et étrangères pour des entretiens sur les sujets d’actualité. A midi il quitte son bureau pour aller déjeuner et se reposer. Peu après, il s’installe dans son bureau privé pour s'adonner à la lecture et recevoir de temps en temps des personnalités proches.

Nous ajouterons qu’il préside des conseils et des réunions, ainsi que des manifestations officielles et visite les régions. Il se déplace à l’extérieur du pays pour participer à des réunions de haut niveau, comme le G8 et le G20…

Il est vrai que pendant longtemps, la santé des présidents a été un sujet tabou et secret. Cela relève beaucoup plus de la vie privée que de la transparence. « Mais il est normal que les citoyens soient malgré tout informés, dans des proportions raisonnables, de la santé du président, qui doit être en capacité de remplir sa charge », comme l’a dit le président français Emmanuel Macron. « Sans tomber bien sûr dans une forme de voyeurisme ». La polémique, autour de l’état de santé de Béji Caid Essebsi, est mal à propos. Elle envenime le débat national plus qu’elle ne l’élude. Les activités du président de la république se passent au grand jour et sont régulièrement diffusées, comme l’a souligné sa porte-parole. Chercher à anticiper une échéance deux années avant, n’avance en rien et pourrait polluer davantage le paysage politique déjà pourri.

B.O