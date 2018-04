Secondaire : les devoirs de synthèse du 14 au 26 mai

« Les élèves du secondaire passeront les devoirs de synthèse du second semestre du 14 au 26 mai 2018 dans le cadre de deux semaines bloquées avec suspension des cours », a souligné jeudi Mondher Dhouib, directeur général de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que le calendrier des devoirs sera établi avant le 08 mai prochain en coordination entre les directeurs des établissements scolaires et les enseignants tout en évitant de passer plus d’un devoir par jour, et en cas de besoin, ne pas passer plus de deux devoirs par jour. Cette mesure concerne, selon Mondher Dhouib, tous les élèves du secondaire à l’exception des candidats au baccalauréat qui passeront les 9, 10, 11, 14, 15 et 16 mai les épreuves du bac blanc.

La même source a indiqué que les élèves de la neuvième année passeront les 21, 22 et 23 mai 2018 des devoirs de synthèse unifiés au niveau national dans cinq matières qui sont l’expression écrite en langue arabe, le français, les mathématiques, l’anglais et sciences de la vie et de la terre.