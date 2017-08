Selon un rapport récent : l’avenir de la France se trouve au Maghreb

L’Institut Montaigne qui est un laboratoire d’idées - think tank - créé fin 2000 par Claude Bébéar et dirigé par Laurent Bigorgne a tracé dans un rapport de plus de 200 pages publié jeudi dernier les quatre priorités pour la France afin que celle-ci réintègre une région où elle se trouve en perte de vitesse. Sous le titre « Nouveau monde arabe, nouvelle logique arabe », le rapport rédigé par Hakim El Karoui, conseiller en stratégie et ancien collaborateur de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, explique les raions de la perte d’influence de la France dans une région en pleine mutation.

Selon le rapport, l’avenir de la France se trouve d’abord dans la région du Maghreb. C’est pourquoi, elle doit accorder plus d’intérêt et se focaliser sur Maghreb et non sur les pays du Golfe. Malgré les juteux contrats d’armement signés avec les saoudiens ou le business qatari qui fleurit en France, il est impossible pour l’Hexagone de se faire une place au soleil golfique. Car la culture anglo-saxonne y est durablement installée.

En revanche, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie représentent 80% de l’immigration depuis la région arabe, 80% du contingent d’étudiants étrangers en France et 28 des 33 millions de francophones présents dans la région. La France a échangé pour prés de 27 milliards d’euros avec ces trois pays en 2015, contre 19,3 milliards d’euros avec le Golfe. « La stabilité du Maghreb, c’est notre stabilité. La prospérité du Maghreb, c’est notre prospérité. Les problèmes du Maghreb, ce sont nos problèmes. Et, à maints égards, les problèmes de la France, ce sont les problèmes du Maghreb », souligne le rapport. Priorité au Maghreb, donc, mais en mettant en place une politique axée sur trois piliers : la sécurité, le développement économique et l’influence culturelle.

L’islam radical n’est plus étranger à la France qui est appelée à avoir son propre modèle. Le rapport explique que nouer des accords avec l’Arabie Saoudite pour lutter contre ce phénomène est un non sens, étant donné que cette dernière un des premiers pays exportateurs de la pensée radicale.

La France doit construire des alternatives chez elle et former ses propres imams. Son premier partenaire est l’Europe. Le sujet doit donc être porté à l’échelle européenne. « L’islam d’Europe ne peut rester un corps étranger et doit se détacher du monde arabe pour pleinement s’intégrer à la culture européenne et aider à y intégrer les musulmans du continent », indique le rapport.

Pour ce qui est de la crise migratoire, un sujet prioritaire en Europe, ce défi doit être au centre de la politique étrangère de la France avec les pays de la région. Avec le Maghreb, il faut adopter une politique de cogestion de ces enjeux au sein du Dialogue 5+5, le plus ancien cadre de rencontre entre pays du bassin méditerranéen.

Le monde arabo-musulman est entré dans une phase de transformation profonde. Presque aucun pays n’est épargné, ce qui équivaut à des incertitudes durables, estime le rapport. De fait, la France doit faire évoluer sa politique étrangère, longtemps basée sur la doctrine ami/ennemi, en adoptant une ligne plus équilibrée. De la realpolitik à l’anglo-saxonne.