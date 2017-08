Sfax : Procédure judiciaire contre de personnes ayant agressé une patrouille de l’armée

Les unités de la garde maritime de Sfax ont entamé une procédure judiciaire contre un groupe de personnes ayant agressé verbalement et matériellement une patrouille relevant de l'armée de mer à Sfax, a indiqué samedi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Relatant les faits, le ministère de l'Intérieur a précisé qu'un chalutier utilisant les filets traînants (pêche non autorisée) a été intercepté par une patrouille de l'armée de mer, ajoutant que l'équipage composé de six marins pêcheurs a refusé d'obtempérer et attaqué la vedette de la marine lui occasionnant des dégâts estimés à 20 mille dinars.

Après consultation du parquet militaire, le centre de la garde maritime de Sfax a ouvert une instruction et placé en garde à vue deux membres de l'équipage du chalutier, apprend-on de même source.

Notons qu'un climat de tension a régné depuis vendredi soir à la gare maritime de Sfax et au port Sidi Youssef à Kerkennah après la perturbation du trafic assuré par le Loud. Des insulaires ont protesté contre l'arrestation des marins pêcheurs revendiquant leur libération. Un retour à la normale s'est opéré samedi après-midi et le trafic a repris, a assuré le correspondant de l'agence TAP à Sfax.

Les passagers bloqués des deux côtés de Kerkennah et de Sfax avaient lancé des appels au secours sur les deux radios de Sfax demandant la reprise du trafic maritime entre Sfax et Kerkennah.