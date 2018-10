Signature ce lundi de l’accord dans le secteur public

C’est aujourd’hui, lundi 22 octobre à 17h00 que sera signé l’accord entre le gouvernement et l’UGTT portant sur le secteur public. Cet accord intervenu après d’âpres négociations et une menace de grève générale annoncée pour demain mardi mais annulée par la commission administrative de la centrale syndicale au cours de sa réunion dimanche 21.

L’accord conclu au sein de la commission 5+5 entre le gouvernement l'UGTT, prévoit des augmentations salariales dans le secteur public pour les années 2017-2018-2019 et l'engagement du gouvernement à surveiller les prix à travers la maîtrise des circuits de distribution et la non cession des entreprises publiques. .

Les augmentations au titre des années 2017-2018-2019, au profit des cadres et des agents de maîtrise et d'exécution se répartissent comme suit:

-Exécution: 205 dinars, soit 70D-70D et 65 D

-Maîtrise: 245D, soit 80D-80D et 85D

-Cadres: 270 D, soit 90D-90D et 90D.