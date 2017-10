Six candidats à la présidence du groupe de Nidaa Tounes

La course à la succession de Soufien Toubal à la tête du groupe parlementaire de Nidaa Tounes est lancée. Selon le député Mongi Harbaoui, six candidatures ont été déjà déposées ce mercredi 4 octobre 2017. Quatre hommes et deux femmes briguent le poste.

Il s’agit de l’ancien président Mohamed Fadhel Ben Omrane, Wafa Makhlouf, Khansa Ben Harrath, Imed Ouled Jebril, Mohamed Saïdane et Jalel Ghedira.

Il est attendu que Nidaa organise ses journées parlementaires afin d'élire sib président du bloc, avant le démarrage de la nouvelle législature le 15 octobre prochain.

Il est à noter que le groupe de Nidaa s’est réduit comme peau de chagrin et de 86 membres au départ il n’en compte plus que 56 cédant la première place à son rival Ennahdha.