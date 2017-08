Six mois de prison pour le blogueur Nabil Rabhi

Arrêté le 23 juillet dernier pour avoir publié sur sa page Facebook, des posts jugés insultants à l’égard de la famille du président de la république et de personnalités politiques comme Borhen Bsaies et Soufien Toubal, le bloggeur Nabil Rabhi a écopé de six mois de prison et 1.200 dinars d’amendes. Le verdict a été rendu par le tribunal de Sousse qui a considéré que ses publications ont un caractère diffamatoire et tombent sous le coup de la loi. (https://www.espacemanager.com/arrestation-dun-blogueur-pour-des-propos-o...).