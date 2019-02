Sonia Ben Cheikh promet aux Sfaxiens de réaliser leur rêve de “Cité sportive”

“Le projet de la Cité sportive de Sfax ne restera pas un rêve et le ministère continue de le mener à bien dans les meilleurs délais”. C’est ce qu’a déclaré la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh.

Présidant le premier conseil régional de la jeunesse et des sports tenu vendredi au siège du gouvernorat de Sfax, vendredi 1er février, la ministre a promis d’accélérer en 2019 l’achèvement des projets sportifs en suspens à Sfax et de relancer les projets proposés dans de nouvelles délégations de la région, tels que les terrains de quartiers et de nombreux projets encore à l’étude.

Elle a ajouté que depuis sa désignation à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, elle a œuvré à l’accélération des projets bloqués depuis 2011 dans les différentes régions, sans lancer des appels d’offre pour de nouveaux projets.

Un certain nombre de présidents de nouvelles municipalités créées dans la région, tels que Louza-Hzeg et Nadhour-Sidi Ali Ben Abed, ont soulevé la question du manque d’installations sportives destinées pour les jeunes dans la région.

D’autres maires des nouvelles municipalités Sfax et les délégations de Sakeit Ezzit et Aguereb ont appelé à installer un complexe sportif au stade de 2 mars 1 et 2 à route Sidi Mansour et à accélérer la création d’une salle sportive à la place de celle de la “Knissa” transformée en bibliothèque numérique lors de la manifestation “Sfax Capitale de culture arabe 2016″.

De leur côté, des députés de la région de Sfax ont qualifié d'”amère réalité” la situation du secteur de la jeunesse et des sports à Sfax, en particulier les délégations de l’intérieur, en raison du “de l’inégalité dans les fonds alloués”, à leur avis, tandis que d’autres se sont interrogés sur le sort de la cité sportive de Sfax et le problème de la corruption dans les secteurs de la jeunesse et du sport.

La réunion a été l’occasion de passer en revue les différents projets de jeunes et de sports réalisés et en cours d’achèvement, ainsi que les projets en suspens dans la région de Sfax.

Au programme de cette visite, outre la tenue du Conseil régional de la jeunesse et des sports, l’inspection des travaux d’une salle omnisports dans la localité de Ramla située située dans l’île de Kerkennah et le stade municipale Farhat Hached de l’île.

Elle inspectera également la maison des jeunes d’Al Ghraiba, le stade municipal de Tiina, la maison des jeunes de la citée Al-Moez et le complexe des jeunes à Sfax.