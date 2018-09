Souad Abderrahim :je suis de l’école de Bourguiba et j’approuve l’égalité dans l’héritage

Jeune Afrique a réservé la couverture de son dernier numéro( 3009 du 9 au 15 septembre 2018) à la maire de la capitale Souad Abderrahim. Sous le titre « Je suis de l’école de Bourguiba », elle se décrit comme une femme émancipée qui a été élevée dans l’école bourguibienne. Ses propos étonnent quand on sait la haine que vouent certains dirigeants islamistes au père de la nation. Membre du bureau politique d’Ennahdha, « elle n’en prend pas ses distances de l’esprit partisan ». Mieux, elle approuve « l’initiative présidentielle » sur l’égalité dans l’héritage et se « range du côté de la loi et de la Constitution ». Elle précise : « la formulation choisie préserve la liberté de choix et reste conforme à l’identité tunisienne ». Voilà qui pourrait susciter des réactions hostiles dans les rangs de son parti qui rejette toutes les dispositions contraires au Coran.