Soutien de l’ARP à la lutte du peuple palestinien

A l'occasion de la décélération mercredi de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a rendu public mercredi soir une déclaration de soutien à la lutte du peuple palestinien, lue par le premier vice-président de l'ARP Abdelfattah Mourou, lors des débats budgétaires.

« Nous célébrons aujourd'hui 29 novembre 2017, avec tous les hommes épris de liberté, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, une occasion où nous réaffirmons notre soutien au militantisme de notre peuple sur la terre occupée pour mettre fin à son occupation et pour sa totale libération », souligne la déclaration.

L'ARP a réitéré, d'autre part, son « soutien inconditionnel à toutes les causes justes dans le monde et à leur tête la cause palestinienne ».