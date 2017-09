Soutien réaffirmé de l'ONU à la Tunisie

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a souligné lors de sa rencontre, à New York, avec le ministre des Affaires Etrangères, Khemaies Jhinaoui, le soutien total de l’organisation onusienne à la Tunisie dans sa transition démocratique et ses efforts pour le développement ainsi que la promotion de l’encadrement des jeunes.

De son côté, Jhinaoui a fait part de l’appui de son pays au plan de réforme présenté par le sectaire général de l’ONU pour renforcer le rôle de l’organisation dans les domaines de la sécurité, de la paix, du développement et de la gouvernance des structures onusiennes.

Le ministre a donné au secrétaire général de l’ONU un aperçu sur les réformes sectorielles et structurelles menées par la Tunisie pour relancer l’économie nationale et affronter les défis actuels dont notamment l’emploi, appelant l’organisation onusienne à aider davantage la Tunisie surtout dans la réalisation des objectifs du développement durable 2030 et le financement des projets de développement prévus à cet effet.

Les deux parties ont passé en revue les domaines de coopération entre la Tunisie et l’ONU ainsi que les derniers développements, dans la région du bassin méditerranéen, se félicitant du niveau atteint par la coopération bilatérale, au cours de cette période de transition démocratique que connaît la Tunisie.

La rencontre a, également, permis d’évoquer les intenses efforts déployés par la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme, son adhésion au processus onusien dans ce domaine et sa contribution à la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde.

S’agissant du processus politique en Libye, le secrétaire général de l’ONU a rendu hommage à la Tunisie pour ses efforts en vue de trouver une solution à la crise libyenne. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de soutenir l’action menée par l’émissaire onusien, Ghassan Salamé, pour promouvoir le dialogue entre les différents protagonistes libyens et parvenir à une solution politique globale dans ce pays.