"STARS OF SCIENCE" une demi finale à majorité féminine

Un nouveau cap a été franchi dans l’aventure Stars of Science, l'émission de télévision alliant divertissement et éducation de la Fondation du Qatar : pour la première fois, trois des six finalistes sont des femmes, prêtes à concourir lors de l’étape de la validation-client.

Nour Majbour, Rooda Al Qebaisi et Sylia Khecheni forment l'équipe entièrement féminine alors que la compétition et le suspense deviennent de plus en plus palpable. L'équipe masculine est de son côté composée de Walid Al Banna, Salim Al Kaabi et Abdallah Al Sairafi.

Dans l'épisode de cette semaine de Stars of Science, trois innovateurs ont participé à l’étape finale des épisodes de prototypage. Salim et Sylia ont passé cette étape haut la main, mais les téléspectateurs ont dû faire leurs adieux à Ghassan et à son robot nettoyeur de vitre économe qui n’a pas réussi à convaincre.

Son camarade Salim continue l’aventure de Stars of Science grâce à un vernis à l’encens "Safe Frankense Varnish for Artists". Son laboratoire de fabrication de l'encens est composé d'une machine de production et d'un vernis biologique et respectueux de l'environnement. « C'est totalement sans danger, sans aucun effet secondaire, j’ai tout à fait confiance dans les résultats obtenus », a-t-il commenté.

Sylia a elle aussi conservé sa place dans l'émission en prenant la défense de son "Home Privacy Drone Blocker", un appareil qui permet de bloquer les prises vidéos des drones trop intrusifs tout en gardant les drones intacts. L'ingénieure a également tenu bon lors du débat avec les experts sur l'efficacité de son innovation, et a finalement convaincu le jury en démontrant que celle-ci peut bloquer les transmissions vidéo presque instantanément.

Khalid Aboujassoum, grand gagnant de la Saison 4, était présent pour partager ses conseils et de nouvelles de son innovation, Tahi - maintenant rebaptisée Oliver - avec les trois innovateurs. "Le lancement d'un produit sur le marché est un processus long et difficile, mais c'est un défi que j’aime relever ", a dit Khalid. "Gagner le titre de meilleur innovateur du monde arabe a été un honneur et, bien sûr, un grand moment de gloire, mais je le conçois aussi comme une responsabilité et un but à atteindre."

Au cours des étapes de validation-client, les prototypes mis au point par les six candidats sélectionnés seront mis à l’épreuve et jugés par des groupes composés de clients potentiels et d'experts de l'industrie. Lors de ces deux derniers épisodes de la saison 10, le jury évaluera leur progression et désignera les quatre finalistes. En fonction des résultats du jury et du vote du public en ligne, les quatre finalistes s'affronteront pour avoir la chance de gagner une part de 600 000 dollars américain pour lancer leur projet.