«Kalinka», l’un des plus célèbres chants traditionnels russes, a été adapté en arabe fin novembre 2017 pour célébrer la qualification de la Tunisie pour la coupe du Monde de football 2018. Après le succès phénoménal du clip, une nouvelle version vient d’être lancée et la vidéo est déjà virale sur les réseaux sociaux.

Ya Roussia Jayin (Russie, on arrive) est le titre de la campagne publicitaire lancée par l’opérateur Tunisie Télécom pour saluer la qualification des Aigles de Carthage à la coupe du monde qui se tient dès le 14 juin en Russie. Le succès de la version tunisienne de Kalinka en arabe est tel qu’il est devenu l’hymne des supporters des équipes nord-africaines qualifiées pour la compétition.

Le clip Ya Russia Jayin a été primé à l’African Cristal Festival 2018 à Marrakech et au Mena Crsital Festival organisé à Beyrouth, la capitale libanaise.

Le clip Roussia Jayin (Russie prépare-toi, on arrive), réalisé par Sami Messaoud, a été vu des millions de fois et a surtout été partagé par des internautes en Egypte, au Maroc et même en Arabie Saoudite, les trois autres pays arabes qui participent à la coupe du Monde.

