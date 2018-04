Tabboubi : « le Document de Carthage est une manœuvre politique »

Ouvrant les travaux du congrès de l’Union régionale de travail de Gabès, ce jeudi 19 avril 2018, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi a prononcé un discours dans lequel il est revenu sur la situation sociale dans le pays marquée notamment par la crise entre la fédération de l’enseignement secondaire et le ministère de l’éducation, mais également sur le « Document de Carthage » dont la centrale syndicale fait partie. Abordant cette question, il a souligné que ce « Document » était, en fait, une manœuvre politique pour trouver un alibi en vue de la formation d’un nouveau gouvernement. Son évaluation de l’action du gouvernement actuel est sans appel. « Il est vrai qu’il y a des difficultés, mais le constat est amer, l’échec est cuisant ». « Et ce ne sont pas nous qui le disons même les autres signataires du Document de Carthage, le disent à haute voix ».

Tabboubi a rappelé l’accord signé en novembre dernier entre l’UGTT et le gouvernement et qui devrait être complété le mois suivant. « Or », a-t-il dit, « le gouvernement s’est dérobé à ses responsabilités et aucune suite n’a été donnée au contenu de cet accord. Parlant des entreprises publiques, il a martelé qu’elles représentent une ligne rouge, « plutôt 70.000 lignes rouges ».