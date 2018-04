Tabboubi parle d’un crédit de 500 milliards consacrés à l’enseignement

Le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi a prononcé un discours à l’ouverture du congrès de l’union régionale de Gabes dans il a affirmé qu’au cours d’une rencontre avec le président de la république il a été question d’un crédit e 500 milliards qui a été placé dans une caisse spécial réservée à l’enseignement.

Revenant sur la crise de l’enseignement secondaire qui perdure malgré « sa médiation et la bonne volonté affichée de la part du bureau exécutif de l’UGTT », il a déclaré avoir rencontré le chef du gouvernement à deux reprises et s’être réuni avec les ministres concernés pour essayer de trouver une solution, mais sans résultat. « Nous ferons tout pour que l’année scolaire se termine en beauté », a-t-il déclaré, mais nous continuons à soutenir la fédération de l’enseignement secondaire. « Nous n’offrirons pas nos enfants comme boucs émissaires à l’autre partie », entendre le gouvernement. Il a révélé que la centrale syndicale a fait un don de 200 mille dinars pour raccorder des écoles rurales à l’eau potable. De même que les syndicats de base ont fait un don de 788 mille dinars pour l’entretien et la maintenance des établissements.