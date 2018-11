Table ronde sur les clusters

L’UTICA Academy a organisé avec la fondation Konrad Adenauer, mardi 13 novembre 2018, une table ronde sur le thème « Le Développement des clusters en Tunisie : état des lieux et défis à relever » en présence de M. Slim Feriani, Ministre de l'industrie, M. Hatem Gafsi, représentant de la fondation KAS, Mme Lamia Ben Mime, chef de cabinet du ministre de la coopération et M. Riadh Ben Rejeb, directeur général DGII au ministère de l’industrie.

Ouvrant les travaux de cette table ronde, M. Hichem Elloumi vice-président de l’UTICA a affirmé que la Tunisie progresse vers une économie émergente, basée sur le savoir et tirée par l’innovation. Il a ajouté que le tissu économique tunisien est constitué de PME qui ne peuvent agir seule pour résoudre les problèmes liés à l’innovation et la compétitivité. L’Union, le groupement des PME sous forme de Cluster fédérateur par filière d’activité couvrant la chaîne de valeur leur donnera de la force et permettra de réunir une masse critique qui constitue un levier pour mener des actions coordonnées au profit de l’ensemble des opérateurs d’une filière économique.

La PME a souligné M. Elloumi, toute seule ne peut définir les besoins de la filière et l’analyse prospective des qualifications et compétences qu’exige son développement afin de concevoir des initiatives de formation continue, de développement des compétences et de qualification de ses effectifs. Cette tâche, difficile et ardue, devient facile pour les entreprises regroupées en Cluster.

L'importance des Clusters pour la compétitivité de l'entreprise n'est plus à démontrer; a souligné M. Elloumi ajoutant que l'UTICA est décidée de jouer son rôle de fédérateur des entreprises et les encourager à former ces groupements qui ne peuvent être que bénéfiques pour tout le monde.

Dans son allocution d’ouverture de la table ronde M. Slim Feriani, Ministre de l'industrie, a affirmé que la stratégie industrielle tunisienne pour la période 2018/2020, repose sur 4 axes en l’occurrence : compétitivité, promotion des créneaux porteurs et à fort contenu technologique, accélération du rythme d’investissement, et promotion de la Tunisie comme un hub industriel et technologique… S’agissant de la compétitivité, le ministre a souligné que son département travaille de pair avec l’UTICA depuis des années déjà, pour une compétitivité basée sur la valeur ajoutée plutôt que le prix.

Les clusters a déclaré M. Feriani, font désormais partie intégrante de la stratégie industrielle tunisienne avec une vingtaine de clusters opérationnels dans tous les secteurs de l’industrie (mécatronique, électronique, textile technique, produits de la mer, huile d’olive, dattes et dérivés, e-health, mécanique-métallurgie, énergies renouvelables) et même dans d’autres activités telles que l’art de la table ou la mosaïque.