Les services de la météo prévoient, pour ce vendredi 16 février 2018, un temps localement brumeux le matin à partiellement voilé sur l’ensemble du pays. Le vent de secteur Est sera faible à modéré de 15 à 25 km/h.

-Mer houleuse.

-Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 16 et 21°C et de l'ordre de 14°C sur les hauteurs.