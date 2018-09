Terrible accident à El Fahs : 9 morts et un blessé

La route continue de tuer chaque jour en Tunisie. Neuf personnes ont trouvé la mort et un autre a été blessé, hier, suite à un accident survenu au niveau de la GP3 à la délégation d'El Fahs au gouvernorat de Zaghouan.

Selon Mosaïque FM, deux véhicules de transport rural se sont percutés suite à un dépassement interdit d'un des véhicules.

Les blessés ont été transférés aux hôpitaux de Zaghouan et Kairouan, a indiqué une source de la protection civile et de la Garde nationale à Mosaïque FM.