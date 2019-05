Transport de carburants: la grève continue malgré l'accord

La grève des transporteurs de carburant continue malgré l’accord conclu hier entre la Fédération générale du Transport de l’UGTT et les représentants de l’UTICA. Les chauffeurs des gros camions de transport de carburants refusent de reprendre le travail estimant que cet accord ne satisfait pas leurs principales revendications.

Pourtant, au cours de la réunion tenue hier en présence des ministres du transport Hichem Ben Ahmed et de l'industrie, Slim Feriani ainsi que du président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Samir Majoul, d'une délégation syndicale conduite par Mohamed Ali Boughdiri, secrétaire général adjoint chargé du secteur privé et des membres de la fédération générale du transport, Moncef Ben Romdhane et Fethi Ouerfili, on est arrivé à un accord pour annuler la grève de trois jours du 02 au 04 mai courant.

Donc, bien que le secrétaire générale de la Fédération générale du Transport, Moncef Ben Romdhane, ait déclaré hier soir que la grève des transporteurs de carburant a été annulée, rien n'y fit en réalité.

Les grévistes estiment que les syndicalistes qui ont négocié ne les représente pas et qu'ils n'ont pas défendu leurs doléances. Les transporteurs bloquent l'accès au port de Radès et ne laissent pas les camions livrer le carburant, ce qui risque de causer de graves pénuries vu que les kiosques sont vides.

Le ministre du Transport Hichem Ben Ahmed estime que le gouvernement doit trouver une autre solution, car même les ambulances sont incapables de se mouvoir faute de carburant.