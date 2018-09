Tsunami dévastateur en Indonésie: plus de 800 morts et 500 blessés

En Indonésie, le dernier bilan après le terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'ile des Célèbes, le vendredi 28 septembre, fait état d'au moins 832 morts. Depuis la catastrophe, les hôpitaux peinent à faire face à la situation : il y a aussi plus de 500 personnes gravement blessées.

Avant d'être submergée par le tsunami, Palu était une ville relativement développée, à l'image de l'ile des Célèbes, réputée pour ses randonnées de montagne et ses maisons en bord de plage. De cette carte postale il ne reste rien. Le pont jaune traversant la ville a été emporté par la puissance de la vague du tsunami, il est désormais sous l'eau. La mosquée au toit vert et arrondi est également à terre. Le centre commercial et plusieurs hôtels ont été totalement ravagés, c'est surtout là que les recherches se poursuivent pour tenter de sauver des survivants parmi les décombres.

Détenus évadés

Les secours sont également très préoccupés par le sort de plusieurs centaines de personnes qui travaillaient pour un festival sur une plage de Palu, vendredi soir, peu avant l'arrivée du tsunami. Autre préoccupation : plus de la moitié des détenus de la prison se sont évadés lorsque les murs se sont effondrés à cause du séisme.

Des maisons d'habitations il ne reste quasiment rien ; les survivants qui n'ont pas pu être évacués sont donc dehors, certaines personnes sont même soignées à l'air libre tant les hopitaux sont débordés ; un peu partout on manque d'eau potable.

L'alerte tsunami levée trop tôt ?

Le séisme, dont l'épicentre était situé à 80 km de Palu a déclenché automatiquement l'alerte tsunami par l'Institut météorologique et de géophysique indonésien. Celle-ci a néanmoins été levée 34 minutes seulement après le tremblement de terre... or, la vague n'est arrivée que quelques heures après.

Cependant, les autorités assurent que celle-ci est arrivée avant la levée de l'alerte.

La vague, haute d'un mètre cinquante à trois mètres selon les dires, a largement inondé la ville, emportant sur son passage des voitures, des arbres des maisons, des lignes électriques et plusieurs centaines de victimes.