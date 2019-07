Tunisie – Bac 2019 : Ouverture ce mardi des candidatures pour l’accès à l’IPEST ou l’octroi de bourses d’études en France ou en Allemagne

Publié sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le guide de la session des lauréats du baccalauréat 2019 indique que l’orientation des lauréats tunisiens des classes terminales vers les classes préparatoires des grandes écoles en France (CPGE) et vers l’institut préparatoire des études scientifiques et techniques (IPEST), se fait exclusivement à travers le site de l’orientation universitaire www.orientation.tn entre le 02 et le 04 Juillet 2019.

D’après la même source, la proclamation des résultats se fait sur le site de l’orientation universitaire le 06 Juillet 2019 sachant que la sélection des candidats sera basée sur les résultats de la session principale du baccalauréat.

Parmi les critères exigés, le candidat doit avoir une moyenne générale au baccalauréat supérieure ou égale à 16/20 à la session principale de 2019 et ne pas avoir plus de 21 ans au 1er octobre 2019.

La même source souligne que toute l’opération de l’orientation universitaire y compris la publication des résultats se fera en ligne à travers le site www.orientation.tn grâce à des paramètres d’accès : un mot de passe et ce, à partir du 1er juillet à 12h.

Il est à préciser que les études à l’IPEST, se font dans les deux filières suivantes : Math-Physique- Sciences de l’Ingénieur (MPSI) (80 postes) et Physique-Chimie- Sciences de l’Ingénieur (PCSI) (40 postes). Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat section mathématiques.

Pour les études en France, une vingtaine de postes sont disponibles dans les classes préparatoires des grandes écoles en France (CPGE) dans les deux filières MPSI et PCSI pour les bacheliers section mathématiques. En revanche pour les lauréats de la section lettres, le candidat doit avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14/20 à la session principale.

Deux places sont disponibles dans la filière : licence en langue lettres et civilisation française à l’université de la Sorbonne et une place seulement est disponible dans la filière licence en sociologie à l’université de la Sorbonne.

Pour les études d’ingénieur en Allemagne (Bachelor Master : génie), le candidat doit être titulaire soit d’un baccalauréat section mathématiques (12 places), soit sciences techniques (6 places) soit sciences expérimentales (6places).

Les candidats retenus sont invités à se présenter aux journées d’information à l’IPEST (le 09 juillet pour les retenus en France et le mercredi 10 Juillet 2019 pour les retenus à l’IPEST ), pour confirmer leurs choix munis d’une copie de la carte d’identité nationale et d’une déclaration sur l’honneur (le modèle est à retirer sur le site www.orientation.tn). Ladite déclaration sur l’honneur doit être dûment remplie et légalisée. Tout candidat retenu s’absentant lors de la journée d’information sera considéré défaillant.