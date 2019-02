Tunisie: baisse sensible de la température à partir de ce lundi 04 février

Une baisse sensible des températures sera enregistrée dans l’ensemble du pays, partir de ce lundi 04 février 2019. Les minimales seront comprises entre -2 et 2 degrés dans les hauteurs ouest et entre 3 et 7 degrés ailleurs, alors que les maximales évolueront entre 9 et 14 degrés, ne dépassant pas les 7 degrés dans les régions montagneuses, a indiqué l’Institut national de météorologie (INM), dans un bulletin spécial publié dimanche.

La situation météorologique sera marquée, également, par des pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions avec des quantités localement importantes sur le Nord-Ouest et l’extrême Nord. Les précipitations intéresseront le sud-est durant cette nuit avec un cumul journalier compris entre 30 et 50 mm et des chutes de grêle par endroits. Des chutes de neige seront observées sur les hauteurs ouest dépassant 800 mètres dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Kef, Siliana, et Kasserine