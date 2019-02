Tunisie : baisse sensible de la température à partir de samedi 02 février

Suite à la descente des masses d’air polaire sur les différentes régions du pays, à partir de demain samedi 02 février en fin de journée et jusqu’au mardi 5 février 2019, la situation météorologique sera marquée par des pluies parfois orageuses sur la plupart des régions avec des quantités localement importantes sur le nord, a indiqué l’Institut national de météorologie (INM) dans un communiqué spécial publié vendredi.

Une baisse sensible des températures sera ainsi enregistrée sur l’ensemble du pays. Les minimales seront comprises entre -1 et 3°C sur les hauteurs ouest et entre 4 et 8°C ailleurs. Les maximales, quant à elles, évolueront, généralement, entre 9 et 14°C et ne dépasseront pas les 7°C sur les régions montagneuses.

Des chutes de neige seront observées sur les hauteurs ouest à partir de dimanche 3 février 2019, selon l’INM, précisant que toute mise à jour nécessaire sera apportée au contenu de ce bulletin, selon l’évolution de la situation météorologique.