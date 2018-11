Tunisie: chaude sera la réunion du bureau de l’ARP, ce jeudi 8 novembre

Le bureau de l’ARP se réunira ce jeudi 8 novembre 2018 pour examiner la demande du chef du gouvernement de solliciter le vote de confiance aux nouveaux membres à la suite du remaniement opéré lundi dernier. Hier, le bureau a reçu une correspondance du président de la République, Béji Caïd Essebsi, dans laquelle il conteste les procédures relatives à ce même remaniement. Il a relevé des dysfonctionnements au niveau des procédures, notamment, l’absence de réunion d’un conseil des ministres à cet effet, outre le fait que la liste envoyée au président de la République n’est pas conforme à celle annoncée, ajoute-t-on de mêmes sources.

Le bureau sera don aujourd’hui devant un véritable test. Selon les experts en droit constitutionnel il n’est pas habilité à trancher ce genre de litige qui relève des compétences de la Cour constitutionnelle. Il est appelé uniquement selon son règlement intérieur à fixer la date de la plénière au plus tard dans une semaine. Mais les débats s’annoncent chauds entre partisans du chef de l’Etat et ceux du chef du gouvernement. Les divergences se font déjà jour et chaque partie invoque des arguments.

Mais au-delà des arguties juridiques, et vu la composition du bureau de l’Assemblée, la balance se penche du côté du chef du gouvernement. Il se compose du président, de deux vices présidents et de dix membres comme suit :

-Mohamed Ennaceur: président( Nidaa Tounes)

-Abdelfattah Mourou: premier vice-président( Ennahdha)

-Faouzia Ben Fedha: deuxième vice-présidente(Nidaa Tounes)

-Farida Laâbidi (Mouvement Ennahdha): assesseure du président chargée des affaires législatives.

-Kalthoum Badreddine (Mouvement Ennahdha): assesseure du président chargée des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles.

-Oussama Sghaier (Mouvement Ennahdha): assesseur du président chargé des relations avec le citoyen et la société civile

-Mohamed Saidane (Bloc Coalition nationale): assesseur du président chargé des relations extérieures.

-Abderraouf Mey (Bloc Coalition nationale): assesseur du président chargé des Tunisiens à l’étranger.

-Chakib Bani (Bloc Nidaa Tounes): assesseur du président chargé de la gestion générale

Fayçal Khalifa (Bloc Nidaa Tounes): assesseur du président chargé de la communication et de l’information.

-Nizar Amami (Bloc Front populaire): assesseur du président chargé du contrôle de l’exécution du budget

-Hassouna Nasfi (Bloc Al Horra de Machrou Tounès): assesseur du président chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République.

-Ghazi Chaouachi (Bloc démocratique): assesseur du président chargé des affaires des députés.

Une simple lecture des membres fait sortir un avantage pour Youssef Chahed qui dispose d’au moins sept voix, celles d’Ennhdha, de la Coalition nationale et de Mashrou3 Tounes, contre quatre seulement pour Béji Caid Essebsi. La voix du président étant prépondérante. Même Ghazi Chaouachi qui représente le bloc démocrate a approuvé la démarche du chef du gouvernement.