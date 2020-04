Tunisie-Coronavirus: 362 cas de contamination et 10 décès

Le ministère de la santé a annoncé via sa page officielle sur Facebook que 362 cas confirmés de coronavirus ont été recensés depuis l’apparition de l’épidémie en Tunisie, soit 50 cas de plus par rapport aux chiffres du dimanche 29 mars 2020. Seules deux régions Jendouba et Siliana sont jusque-là épargnés.

Par contre Tunis avec 92 cas et l’Ariana ave 50 ca sont les plus touchées.

les 362 cas sont répartis sur les régions comme suit :

Tunis : 92 cas Ariana : 50 cas Médenine : 35 cas Ben Arous : 34 cas Monastir : 27 cas Sousse : 25 cas Kébili : 15 cas Sfax : 14 cas Bizerte : 12 cas Nabeul : 10 cas Mannouba : 8 cas Mahdia : 7 cas Tataouine : 6 cas Le Kef : 6 cas Tozeur : 6 cas Gabès : 5 cas Sidi Bouzid : 3 cas Kairouan : 2 cas Zaghouan : 2 cas Gafsa : 1 cas Kasserine : 1 cas Béja : 1 cas

Par ailleurs, 10 décès ont été enregistrés jusqu’à maintenant : 3 à Sfax, 1 à Sousse, 1 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Béja et 1 à Bizerte.

Le ministère de la santé a fait savoir dans son communiqué que 13029 personnes sur 18491 sont sorties de quarantaine alors que les 5462 sont toujours sous surveillance médicale.