Tunisie : des milliers d’agriculteurs ont abandonné le secteur

Le secteur de l’agriculture va de plus en plus mal, selon le président de l'union des agriculteurs Abdelmajid Zaar. Il a affirmé que 12 mille agriculteurs ont quitté l'activité agricole en 2018 à cause des conditions difficiles.

Le secteur de l'agriculture participe à 10% dans le budget de l'Etat et est considéré comme étant le sauveur de l'économie du pays sauf que l'activité est exercée sous la pression.

Zaar a cité l'exemple de la non valorisation du produit sous les yeux indifférents du ministère du Commerce.