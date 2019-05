Tunisie: Deux mois après et c’est le provisoire qui dure au ministère de la santé

Le 9 mars dernier le ministre de la santé Abderraouf Chérif a présenté sa démission à la suite du scandale de la mort des nouveau-nés au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis. Le chef du gouvernement a chargé la ministre de la jeunesse et du sport Sonia Becheikh pour assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau ministre. Cette dernière, médecin de son état, a auparavant été secrétaire d’état auprès du ministre de la santé et connait bien ce département pour y avoir fait presque toute sa carrière.

Au ministère de la jeunesse, elle est flanquée de deux secrétaires d’état, l’un chargé du sport, Ahmed Gaaloul qui est membre du mouvement Ennahdha et l’autre, Abdelkouddous Saadaoui chargé de la jeunesse et qui est un proche du chef du gouvernement et il vient de rejoindre le mouvement Tahya Tounes après avoir été membre d’Afek Tounes dont il a démissionné pour rester au gouvernement.

Deux mois après, c’est le provisoire qui dure. Le ministère de la santé qui est un département stratégique est dirigé par un ministre intérimaire, alors qu’il fallait soit la confirmer dans ce poste et nommer un nouveau titulaire à la tête de la jeunesse et du sport, soit nommer un successeur à Chérif. Or, rien n’a été fait à ce jour. On sait qu’à chaque remaniement, le chef du gouvernement est obligé de valider la nomination des nouveaux membres par les députés et doit de ce fait s’assurer de la majorité absolue des voix, 109, avant d’annoncer la modification de son équipe ou la nomination d’un nouveau membre fut-il un secrétaire d’état. Il est alors obligé de se concerter avec les partis de la coalition gouvernementale pour tomber d’accord sur les noms choisis. Et chaque parti a un ou plusieurs candidats à proposer comme il pourrait émettre un véto contre certains candidats, comme ce fut le cas lors du dernier remaniement quand le président du mouvement Ennahdha a opposé un véto contre certains ministres dont Majdouline Cherni et Mabrouk Kourchid sacrifiés sur l’autel de l’entente entre Chahed et Ghannouchi.

Pour ce qui est du ministère de la santé il a été question dès le départ de confirmer Sonia Becheikh qui vient de rejoindre le parti du gouvernement Tahya Tounes, à sa tête. Mashrou Tounes, à qui devrait revenir le poste, s’est, semble-t-il désisté, revendiquant le ministère de la jeunesse et du sport, un département non moins stratégique, contrairement à ce que pensent certains. Il aurait même proposé le nom de Chokri Terzi, l’actuel conseiller de la jeunesse au près du chef du gouvernement, un proche de Mohsen Marzouk, qui était secrétaire d’état à la jeunesse dans le gouvernement Habib Essid et qui avait rejoint Mashrou Tounes. Mais Ennahdha tient au poste et propose l’actuel secrétaire d’état au sport Ahmed Gaaloul, un spécialiste en études islamiques qui avait été président de la fédération nationale de Taekwondo. De son côté, le secrétaire d’état à la jeunesse Abdelkouddous Saadaoui, réputé proche du chef du gouvernement et qui vient de rejoindre Tahya Tounes, s’active pour une promotion à la tête du ministère.

Aux dernières nouvelles, un accord aurait été trouvé pour nommer Watfa Belaid, présidente du conseil national de Mashrou Tounes à la tête du ministère de la jeunesse et du sport et confirmer Sonia Becheikh à la tête du département de la santé.