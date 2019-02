Tunisie: Fatma Mseddi candidate au secrétariat général de Nidaa Tounes

La députée de Nidaa Tounes, Fatma Mseddi compte se porter candidate pour le secrétariat du mouvement, poste occupé actuellement par Slim Riahi qui vit en France. « C'est mon droit démocratique légitime ». Cette candidature, écrit-elle dans un statut publié sur sa page Facebook, « transcende mon humble personne. Seuls la patrie et le triomphe de l'appel à sa ligne nationale d'origine sont mes objectifs ».

Pour elle « notre pays traverse une période dangereuse et sans précédent et fait face à de grands défis qui menacent son existence: un État usurpé, une décision politique désespérée et un échec général qui a divisé la société et provoquer des conflits dans la rue tunisienne.

Se définissant comme étant une militante de base qui a cru à Nidaa Tounes fondé par Béji Caid Essebsi. « Malgré toutes les tempêtes, les crises, les divisions et les trahisons qui ont secoué le parti, je suis restée inébranlable et je ne me suis pas enfui du bateau, croyant que des batailles majeures pour rectifier le cap doivent avoir lieu au sein du parti.

Elle reproche au parti la faiblesse de sa direction « prise en otage par des désirs personnels et des calculs étroits »

Il est à rappeler que Néji Jalloul a annoncé son intention de se porter candidat au secrétariat général de Nidaa Tounes….