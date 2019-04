Tunisie: il fera beau ce lundi 15 avril 2019

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce lundi 15 avril 2019, le temps sera printanier. Quelques nuages feront leur apparition sur la plupart des régions. Les températures varieront entre 19 et 24°C sur le nord, le centre et 30° dans le sud, ce lundi 15 avril 2019.

Le vent sera de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Ouest sur le sud fort entre 40 et 60 km/h près des côtes et modéré entre 20 et 30 km/h ailleurs.

La mer sera forte puis agitée sur le nord l'après-midi.