Tunisie: La galaxie de Nabil Karoui

Le dernier numéro de l’hebdomadaire Jeune Afrique (3063 du 22 au 28 septembre 2019) a réservé sa couverture au candidat à l’élection présidentielle Nabil Karoui. Dans un portrait signé Marwane Ben Yahmed, directeur de rédaction, Karoui qui est en détention préventive, est qualifié de « trublion de la classe politique tunisienne. Ce natif de Bizerte n’est « pas un fils de ». Il est d’une famille modeste, de la petite classe moyenne. Un père cadre dans le privé et une mère femme au foyer. Sa sœur est devenue artiste alors que son frère Ghazi l’accompagne dans ses aventures entreprenables….

Karoui a du flair, explique l’auteur du portrait. Dès le mois de décembre 2010, il rompt le pacte conclu avec le régime de Ben Ali et couvre le soulèvement populaire à Sid Bouzid…A la chute de Ben Ali, la chaine Nessma dont iles co-fondateur avec l’ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi et l’homme d’affaires Tarek Ben Ammar se métamorphose. Les débats se multiplient, les politiques s’y bousculent….

Tout bascule en 2016…Un tragique évènement convainc Karoui à de rompre avec Nidaa Tounes et de tracer sa propre voie : la mort de son fils Khalil dans un accident de voiture. Bouleversé, il coupe tous les ponts, crée une fondation caritative, sillonne les régions défavorisées et vole au secours des plus démunis, distribuant des denrées alimentaires, appareils ménagers ou finançant des actes médicaux…Sa popularité grimpe en flèche dans la Tunisie des petites gens, loi des prospères métropoles de la cote. Ils font de Karoui, le favori des sondages…

Quand l’homme d’affaires confirme, le 27 mai, sa candidature à l’élection présidentielle et celle de son parti 9alb Tounes aux législatives, la foudre s’abat sur lui. Il est abreuvé d’insultes par ses adversaires, comparé à un Berlusconi tunisien ou à Pablo Escobar…

Le 23 août dernier, à dix jours du début de la campagne, c’est l’estocade : Karoui qui quelques semaines auparavant, avait confié s’attendre à son arrestation est placé en détention…

Arrivé deuxième au premier tour de l’élection présidentielle le 15 septembre courant avec 15,6% des voix exprimées, Karoui va disputer le second tour contre Kais Saied. Même derrière les barreaux, il continue de gérer sa campagne et son parti 9alb Tounes à distance. Il reçoit régulièrement ses avocats, mais également sa femme Salwa Smaoui devenue en eu de temps la coqueluche des médias. Il a tissé une véritable galaxie composée de personnalités connues dans divers domaines qui se sont bien occupées du programme électorale et de la stratégie de campagne pour les deux scrutions, présidentiel et législatif. Selon JA, il s’agit notamment de sa femme Salwa Smaoui, de son frère Ghazi contre qui la justice a émis un mandat de dépôt. On retrouve, également l’ancien ministre Fethi Houidi, le directeur exécutif de 9alb Tounes, Abdelaziz Belkodhja éditeur et ancien proche de Youssef cahed et Selim azzabil’avocat Omar Labiadh, un ami d’enfance, Khayam Turki, le fondateur du Think tank Joussour, le producteur de cinéma Tarek Ben Ammar, les deux Rym, Blel et Saidi ses piliers chez Nessma. Nous ajouterons l'ancein ministre des finances Fadhel Abdelkéfi qui apiloté l'alaboration du rporamme économique du candidat et qui est pressenti pour le poste de chef de gouvernement en cas de victoire du parti 9alb Tounes dans les législatives, Hatem Miliki son porte-parole et son négociateur en chef, tête de liste de 9alb Tounes au Kef, Khalifa Ben Salem, le chroniqueur parenté de Nessma Tv, Iyadh Elloumi, cet expert-comptable tête de liste 9alb Tounes à l’Ariana, Chaouchi porte-parole de 9alb Tounes et tête de liste Tunis 1…

Il est à rappeler qu’une nouvelle audience de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis est prévue mercredi 25 septembre pour examiner la demande de libération de Nabil Karoui. Mais saura-t-elle se démarquer des jugements déjà rendus?