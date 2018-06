Tunisie : la liste des 23 mondialistes dévoilée

L’entraîneur de la sélection nationale de football Nabil Maaloul a annoncé vendredi soir à la télévision nationale la liste officielle des 23 joueurs retenus pour le Mondial 2018, au terme du match amical face à la sélection turque (2-2), disputé vendredi soir à Genève.

Les 32 sélections qualifiées au Mondial doivent fournir à la FIFA la liste définitive le 4 juin, rappelle-t-on.

Les six joueurs retenus dans la sélection élargie annoncées le 14 mai et qui ont été écartés sont Moez Ben Cherifia (GB, Espérance de Tunis), Bilel Mohsni (Dundee United/Ecosse), Khalil Chammam (Espérance ST), Mohamed Wael El Arbi (FC Tours/France), Ahmed Akaichi (Al Ittihad/A.Saoudite) et Karim Laaribi (Cesena/Italie).

Au Mondial russe (14 juin-15 juillet), la Tunisie évoluera dans le groupe “G” avec l’Angleterre (18 juin), la Belgique, (23 juin) et le Panama (28 juin).

Liste des 23 joueurs :

Gardien de but: Moez Hassan (L.B.Chateauroux/France), Aymen Mathlouthi (Al Batin/A.Saoudite), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/A. Saoudite).

Défenseurs : Hamdi Nagguez (Zamalek/Egypte), Dylan Bronn (La Gontoise/Belgique), Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Ben Alouane (Leicester City/Angleterre), Syam Ben Youssef (Kacempacha/Turquie), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Oussama Haddadi (Dijon/France), Ali Maaloul (Al Ahly/Egypte)

Milieux de terrain : Elyes Skhiri (Montpellier/France), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/A.Saoudite), Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis), Ferjani Sassi (Annasr/A.Saoudite), Ahmed Khalil (Club Africain), Seifeddine Khaoui (Troyes/France), Wahbi Khazri (Rennes/France).

Attaquants: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/A.Saoudite), Anice Badri (Espérance de Tunis), Bassem Srarfi (Nice/France), Naim Sliti (Dijon/France), Sabeur Khelifa (C.Africain).