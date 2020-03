Tunisie: la météo prévoit des chutes de pluie lundi 02 mars

L’Institut national de la météorologie prévoit des chutes de pluie pour lundi 02 mars 2020. Le ciel sera voilé avec pluies isolées et temporairement orageuses l'après-midi sur le nord et le centre et intéresseront localement le sud la nuit.

Les températures seront comprises entre 25 et 30°C et voisines de 22°C sur les hauteurs Ouest

Le vent sera de secteur Sud fort de 40 à 60 km/h près des côtes et les hauteurs, modéré à assez fort de 20 à 45 km/h à l’intérieur du pays.