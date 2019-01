Tunisie : la protection civile intervient pour sauver des familles bloquées par la neige dans la région de Jendouba

Les unités de la protection civile à Jendouba sont intervenues pour sauver des familles bloquées par la neige dans la région et ouvrir les routes notamment dans la ville d’Ain Draham.

Dans une intervention sur Mosaïque FM, le colonel Mounir Riabi, directeur régional de la protection civile a indiqué que malgré les alertes, les communiqués et les mises en garde pour éviter les déplacements la nuit, ils sont intervenus afin de sauver les familles parmi eux des enfants restés bloqués dans leur voiture.

Il a ajouté qu'il fallait éviter de se rendre dans ces régions en ce moment et de respecter la signalisation routière.

Les unités sécuritaires sont en train d'intervenir auprès des habitants afin de rompre leur isolement et ouvrir les routes et faciliter la circulation.

Cette vague de froid se poursuivra ce samedi 12 janvier 2018 avec des pluies et chute de neige dans les zones montagneuses de l'ouest du pays, les températures chuteront considérablement et varieront entre -2 et -6° pour les minimales et entre 8 et 13° pour les maximales. La température ne dépasse pas les 6° sur les montagnes.

Cette vague de froid se poursuivra ce samedi 12 janvier 2018 avec des pluies et chute de neige dans les zones montagneuses de l'ouest du pays, les températures chuteront considérablement et varieront entre -2 et -6° pour les minimales et entre 8 et 13° pour les maximales. La température ne dépasse pas les 6° sur les montagnes.