Tunisie : l’accablant rapport de l’International Crisis Group

Le dernier rapport de l’organisation non gouvernementale « International Crisis Group », publié la semaine dernière, a épinglé notre pays. On y lit notamment que « la transition politique est en difficultés …et l'économie est dans le marasme et les dirigeants politiques sont de plus en plus divisés entre islamistes et non islamistes, tous deux en concurrence pour le contrôle des ressources de l'État ». Dans un extrait​ adressé à l’ intention des décideurs européens, l’organisation « demande instamment à l'UE de soutenir les mesures qui empêcheront une polarisation accrue ».

Nous vous en livrons quelques extraits.

« La transition politique en Tunisie est en difficulté. Les espoirs de voir les dirigeants du pays post-soulèvement s'attaquer avec succès à sa multitude de problèmes politiques et socio-économiques ont commencé à s'estomper. L'économie est dans le marasme et les dirigeants politiques sont de plus en plus divisés entre islamistes et non islamistes, tous deux en concurrence pour le contrôle des ressources de l'État. Cette confluence de problèmes suscite une crise générale de confiance dans l'élite politique, et il est à craindre que le pays ne revienne sur son ouverture démocratique post-2011 avant les scrutins présidentiel et parlementaire de la fin de l'année….

L'économie se porte mal. Le dinar tunisien s'est déprécié de plus de 40% par rapport à l'euro depuis 2016, réduisant ainsi son pouvoir d'achat, tandis que l'inflation s'élevait à 8% par an. En conséquence, le coût de la vie a augmenté de plus de 30% depuis 2016, entraînant l'endettement des ménages. Les disparités régionales se creusent et le chômage reste dramatique. Ces facteurs combinés ont accéléré à la fois la fuite des cerveaux et la fuite des capitaux.

Ces troubles économiques surviennent à une époque de tensions graves entre le président Béji Caïd Essebsi et le Premier ministre Youssef Chahed, qui se sont intensifiées au cours des deux dernières années. Leur rivalité a mis à nu une vieille division entre les islamistes (principalement le parti An-Nahda) et les anti-islamistes (représentés par Nida Tounes, le parti du président), avec Chahed, originaire de Nida Tounes, qui s'appuyait sur la domination parlementaire du bloc islamiste rester en fonction.

An-Nahda fait partie de gouvernements de coalition depuis 2011, mais à partir de 2016, lorsque Chahed a pris la tête d'un gouvernement d'union nationale, le parti a travaillé dur pour renforcer son pouvoir en plaçant un nombre croissant de ses partisans à des postes de responsabilité dans l'administration publique. , des entreprises publiques et des bureaux et agences du gouvernement dans la capitale et les provinces. Ce faisant, il change en sa faveur la composition des réseaux de clientélisme contrôlant les ressources de l'État et l'accès au crédit, aux monopoles privés et aux oligopoles. Avec le temps, cela réduira inévitablement la prédominance économique du nord de la Tunisie côtier sur l'arrière-pays méridional ».

