Tunisie: le chef de l'Etat s'entretient avec le ministre de la défense

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s’est entretenu ce jeudi au palais de Carthage, avec le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi.

A l’issue de la rencontre, le ministre a déclaré avoir présenté au chef de l’Etat les résultats de la 20e session de la Commission militaire mixte tuniso-italienne tenue au cours de la semaine dernière à Rome.

Selon un communiqué de la présidence de la République, cette session a permis de réaffirmer le soutien de l’Italie à la Tunisie dans les domaines de la défense et du développement durable.

Selon Zbidi, l’Italie va contribuer à la création d’un centre de coordination et de planification à Jendouba dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi qu’à la création d’un centre de formation professionnelle en plongée sous-marine et en activités subaquatiques à Zarzis.

Elle va également contribuer au renforcement du projet d’élargissement de la région de Réjim Maâtoug qui s’étend sur une superficie de 600 hectares et qui englobe dans sa première partie la région de Mohdath de la délégation d’El-Faouar.

La rencontre a aussi donné lieu à un état des lieux de la situation sur les frontières et sur les hauteurs et permis de passer en revue les résultats de l’opération de sécurisation des sites de production vitaux.