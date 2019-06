Tunisie: Les tiraillements de Bochra Belhaj Hmida

La députée Bochra Belhaj Hmida qui a tiré à boulets rouges sur les politiciens corrompus, se dit vivre « un moment de tiraillement que je n’ai connu que lors du vote de la loi sur la réconciliation économique ». Dans un long statut publié sur sa page Facebook, elle comment elle se trouve dans l’embarras devant le projet d’amendement de la loi électorale, tiraillée qu’elle est entre les arguments des contre et les explications des pour. Si elle avait déjà tranché dans le passé en faveur de la loi sur la réconciliation administrative, étant convaincue que « l’état de la justice et le traitement inéquitable des dossiers d’autant que la loi sur l’IVD avait écarté le principe de l’autorité de la chose jugée alors que cela suppose au préalable une réforme totale du pouvoir judiciaire qui pouvait justifier un deuxième procès pour les mêmes faits ».

Aujourd’hui, ajoute-t-elle, « devant le projet de l’amendement de la loi électorale je suis perdue et permettez-moi de l’être. Sachant que j’étais dans la commission chargée de ce projet et j’avais demandé qu’on mène une réflexion de fond avec la société civile sur toute la loi ainsi que sur le mode de scrutin. Le président de la dite commission m’a répondu que je défendais des intérêts partisans, j’ai répliqué alors qu’il n’avait pas le droit de me faire un procès d’intention d’autant que je n’ai rejoint aucun parti depuis mon départ de Nidaa Tounes. Et la séance fut levée. Aujourd’hui que le projet amendé est devant la plénière j’ai écouté avec attention les arguments des uns et des autres et j’ai, en plus des informations sur les coulisses et de ce qui s’y passe de malsain et de grave pour l’avenir du pays, je n’arrive pas à trancher et je voudrais en discuter avec les ami(e)s. Tout commentaire inutile, incorrect et hors sujet est malvenu car je cherche des arguments sérieux. D’avance je ne vous cache pas que certains ne seront pas convaincants surtout quand on me dit qu’il est immoral de changer les règles à quelques semaines de l’ouverture des candidatures. C’est vrai que c’est gênant mais s’agit-il de changer les règles ? Les règles concernant la séparation totale entre le travail politique et ses règles et le travail civil et ses privilèges sont bien claires et précises par la loi. La question qui se pose est de savoir s’il est moral de les détourner? L’éthique est-elle exigée à sens unique? Ceux qui ont dénoncé publiquement ce projet pourquoi n’ont-ils pas dénoncé avec autant de force les pratiques immorales, l’absence d’éthique et le détournement des règles? Pourquoi aucune dénonciation de l’opacité des financements et leur impact sur le principe d’égalité entre tous? Je sais le pourquoi de ceux et celles qui parlent de la moralisation de la vie politique ou de la sauvegarde du processus démocratique qui ne le font pas tous forcément par conviction. Certains et certaines sont aujourd’hui en train de négocier, de faire du marchandage auprès des parties concernées (les pour et les contre du projet) afin de se garantir une tête de liste électorale aux législatives ou une place au futur gouvernement et même leur protection et un gage d’impunité. Les concernés utilisent la carotte et le bâton pour que ce projet ne soit pas voté. Alors moralité ? Allons donc! Pas convaincant mais alors là pas du tout. C’est pourquoi j’engage ce débat et j’attends des arguments pour et contre le vote mais surtout contre. Je promets aux amis et amies que je prendrai en considération les arguments sérieux et je me donne un délai jusqu’à demain pour trancher. »