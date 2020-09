Tunisie: L'UGTT appelle à criminaliser toute normalisation avec Israël

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 16 septembre 2020, L’UGTT a condamné la signature, par les Emirats Arabes Unis et le Bahreïn, d’un accord de normalisation avec l’Etat d’Israël.

Un tel accord est, selon l'UGTT, une trahison vis-à-vis de la cause palestinienne et appelle les autorités tunisiennes à condamner officiellement cet accord et demande même à promulguer une loi criminalisant la normalisation avec l'entité sioniste.