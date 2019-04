Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du lundi 8 avril sera caractérisée par un temps passagèrement nuageux sur l'ensemble du territoire de la république.

Les températures se situeront entre 16 et 21° sur le nord et le centre, et atteindront 25° sur le sud.

Le vent sera de secteur Ouest fort à assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l'intérieur du pays.