D’après le site de l’Institut national de la météorologie, le temps sera ce dimanche 02 juin 2019, partiellement nuageux sur l'ensemble du pays.

Vent de secteur Nord faible à modéré de 10 à 25 km/h.

Mer peu agitée.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises généralement entre 25 et 30 °C et atteignant 32 sur le sud-ouest.