Tunisie: météo pour dimanche 03 février 2019

Temps froid avec pluies temporairement orageuses sur le nord et le centre puis progressivement sur le sud, ces pluies seront localement intenses sur l’extrême nord et le Nord-Ouest puis le sud-est durant la nuit avec chutes de grêle par endroits.Des chutes de neige sont prévues sur les hauteurs ouest.

Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs, puis se renforçant durant la nuit sur les côtes Est et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

La mer sera forte à très forte sur le nord et houleuse à très agitée la nuit sur les autres zones et les températures maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés au nord et au centre, ne dépassant pas 8 degrés dans les hauteurs et entre 13 et 17 degrés au le sud.