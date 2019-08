Tunisie : météo pour dimanche 04 Août 2019

Selon les prévisions météo pour dimanche 04 Août 2019, quelques nuages seront parfois abondants avec quelques pluies isolées sur le nord et le centre et prenant temporairement un caractère orageux l'après-midi.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer peu agitée à houleuse sur le nord et peu agitée à agitée sur les autres côtes.

Températures maximales seront comprises entre 33 et 38°C sur le nord, le centre et les régions côtières du sud, entre 38 et 43°C ailleurs et atteignant 46°C sur le sud-ouest et l'extrême sud avec coups de sirocco.