Tunisie- Météo pour dimanche 10 Mai 2020

Selon les prévisions météo poir dimanche 10 Mai 2020, le temps sera ce dimanche 10 mai 2020 caractérisé par la formation de cellules orageuses surtout au nord-ouest à partir de l’après-midi. Ils seront accompagnés par des pluies éparses, a indiqué l’Institut national de météorologie.

Pour les températures elles varieront entre 25 et 29 degrés près des côtes et entre 32 et 35 degrés à l’intérieur du pays. Les températures au sud attigeront les 39 degrés avec du sirocco localement.

La météo sera favorable à toutes les activités et les températures ne dépassent pas la normale saisonnière pour cette période de l’année.