Tunisie: météo pour dimanche 16 juin 2019

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce dimanche 16 juin 2019 un temps caractérisé par des passages nuageux sur le nord et le centre. Ils seront progressivement abondants en fin de journée et durant la nuit sur le nord avec pluies isolées.

Quelques nuages sur le sud seront plus abondants sur l'extrême sud avec quelques pluies isolées.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée sur les côtes Est et houleuse ailleurs.

Températures stationnaires et les maximales varieront entre 28 et 35°C sur le nord, les régions côtières et les hauteurs, entre 36 et 40°C sur le reste du pays et atteignant 44°C sur l'extrême sud avec coups locaux de Sirocco.