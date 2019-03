Tunisie: météo pour jeudi 14 mars 2019

L’Institut national de la météorologie prévoit, pour ce jeudi 14 mars 2019, un temps nuageux, avec quelques pluies sur le nord et les côtes Est le matin puis li passagèrement nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Nord fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur les hauteurs, modéré à assez fort de 25 à 45 km/h ailleurs.

Mer très forte sur le nord et forte à très forte sur les autres côtes.

Températures en baisse relative et les maximales seront comprises entre 14 et 19°C sur le nord et les hauteurs et entre 19 et 24°C ailleurs.