Tunisie: météo pour lundi 06 janvier 2020

Selon les prévisions météo pour lundi 06 janvier 2020, Ddes bancs locaux de brume et de brouillard seront observés le matin puis des passages nuageux seront parfois abondants sur le nord et les régions côtières Est.

Les températures seront relativement en baisse et les maximales seront comprises généralement entre 11 et 16°C et voisines de 08°C sur les hauteurs ouest.

Le vent sera de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes Est et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l'intérieur du pays.